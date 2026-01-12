Размер шрифта
Землю из дела об афере главы российского города вернули законному владельцу

Арбитражный суд вернул Крымску 34 участка от структуры ССК
Shutterstock/FOTODOM

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск к компании «ССК Крымск» (структура краснодарской группы ССК) и постановил вернуть администрации Крымского городского поселения 34 земельных участка в Крымске. Об этом сообщил Telegram-канал «Домострой».

Согласно решению суда, участки должны передать муниципалитету свободными от строении и какого-либо имущества. Сделать это необходимо в течение 30 дней после вступления судебного акта в законную силу.

В суде также указали, что принятое решение можно использовать как основание для аннулирования записеи в ЕГРН о праве собственности на эти участки. При этом в части требовании к индивидуальным предпринимателям Лукьянову и Мелишеву суд отказал.

Как следует из публикации, спорные земли фигурируют в уголовном деле о превышении должностных полномочии в отношении бывшего главы Крымского городского поселения Яниса Будагова. В конце декабря 2025 года его задержали, а затем арестовали.

Ранее в Госдуме предупредили о мошеннических схемах при продаже дачи. 

