В Госдуме объяснили, как избежать переплат за воду в 2026 году

Депутат Разворотнева: избежать переплат поможет прибор учета на холодную воду
Shutterstock

С 1 января 2026 года тарифы за воду увеличили в три раза для тех, кто не установил исправный счетчик. Однако можно избежать такого повышения тарифа. Об этом aif.ru рассказала заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) Светлана Разворотнева.

«Избежать переплат очень просто. Надо просто установить прибор учета на холодную воду. Если технической возможности нет, а платить по тройному коэффициенту не хочется, то нужно брать справку в управляющей компании об отсутствии технической возможности установить счетчик», — объяснила депутат.

По ее словам, такие случаи могут возникнуть в домах в аварийном состоянии и в бывших общежитиях коридорного типа. В этих зданиях сложно установить индивидуальный счетчик.

Разворотнева объяснила, что в данных случаях жильцам необходимо взять справку и отправиться в место, где начисляют плату за воду, то есть в Единый расчетный центр или в управляющую компанию. Там следует потребовать начислять плату только по нормативу.

Ранее некоторым россиянам предложили компенсировать аренду жилья.

