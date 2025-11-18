На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Объединенная судостроительная корпорация присоединилась к «Витрине работодателей»

«Витрина работодателей» позволит школьникам посетить более 30 предприятий ОСК
Пресс-служба Фонда Гуманитарных Проектов

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) стала участником проекта «Витрина работодателей» — первого в России агрегатора профориентационных возможностей. Об этом сообщает пресс-служба Фонда Гуманитарных Проектов.

Отмечается, что платформа создана в рамках Единой модели профориентации «Билет в будущее». На ней школьникам откроется доступ к более чем 30 предприятиям Группы ОСК, включая проектно-конструкторские бюро, научно-исследовательские центры, верфи и машиностроительные производства.

Управляющий директор Фонда гуманитарных проектов, оператора модели «Билет в будущее», Иван Есин подчеркнул важность таких инициатив. По его словам, они помогут сделать выбор профессии не только осознанным, но и вдохновляющим.

«Судостроение – это не только гигантские корабли, но и сотни смежных профессий: от конструктора до инженера-технолога, от сварщика до сборщика корпусов. Присоединение ОСК к «Витрине работодателей» является важным шагом не только для нас, но и всей отрасли к тому, чтобы школьники увидели ее изнутри, познакомились с реальными людьми и возможностями», — добавил он

Одним из преимуществ платформы является возможность записи на стажировку в компанию еще во время обучения в школе. Некоторые предприятия ОСК уже предоставляют такую возможность, включая Амурский и Выборгский судостроительные заводы, Южный центр судостроения и судоремонта, а также «СРЗ «Нерпа»» (филиал ЦС «Звездочка»).

Директор Департамента по управлению персоналом ОСК Юлия Оганезова отметила важность ранней профориентации для подготовки кадровой смены.

«Важное направление работы ОСК – ранняя профориентация, которая направлена на приход в систему среднего профессионального и высшего образования школьников, мотивированных на работу в отрасли. Для корпорации необходимо готовить кадровую смену для передачи опыта от старшего поколения в части выполнения стратегических задач для страны по проектированию и строительству современного флота», — сказала она.

С 2025 года Единая модель профориентации «Билет в будущее» входит в национальный проект «Молодежь и дети». Проект направлен на раскрытие талантов школьников и помощь в профессиональном самоопределении. В 2024–25 учебном году ранняя профориентация охватила свыше 8,5 млн учеников 6–11 классов по всей стране. За все время существования проекта к нему присоединились более 13 тыс. партнеров-работодателей.

