Объединенная судостроительная корпорация приобрела крупный петербургский завод

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) приобрела петербургский Кингисеппский машиностроительный завод (КМЗ). Об этом свидетельствуют данные системы СПАРК, пишет РБК.

Согласно обновленным сведениям в ЕГРЮЛ от 17 июля, 100% долей ООО «Назия» — владельца КМЗ — перешли к нижегородской «Группе компаний «Морские и нефтегазовые проекты», которая принадлежит ПАО «Завод «Красное Сормово», входящему в ОСК.

По словам управляющего директора КМЗ Михаила Даниленко, с котором побеседовала «Фонтанка», сделка направлена на реализацию масштабных проектов в сфере импортозамещения. Руководство завода не изменится, отметил он. При этом сумма сделки не разглашается.

В пресс-службе ОСК рассказали, что на КМЗ планируется наладить производство малооборотных судовых двигателей, в том числе большой мощности, необходимых для строительства крупнотоннажных судов.

До этого в рамках ПМЭФ-2025 было подписано соглашение о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и акционерным обществом «Объединенная судостроительная компания» (ОСК) по реализации инвестиционного проекта «Модернизация ПАО СЗ «Северная верфь». По словам гаубернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, проект позволит значительно увеличить объемы строительства судов и укрепить позиции города как ключевого центра отечественного судостроения.

По расчетам Банка ВТБ, объем инвестиций составит не менее 300 миллиардов рублей. Реконструкция и строительство объектов должны завершиться к 2030 году.

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