Мировые центробанки поддержали главу ФРС в связи с угрозами Минюста США

Jacquelyn Martin/AP

Центробанки нескольких стран и международные институты выразили солидарность с главой Федеральной резервной системы (ФРС, аналог Центробанка) США Джеромом Пауэллом в свете расследования минюста США против него. Совместное заявление доступно на сайте Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Обращение подписано руководителями ЕЦБ и Банка международных расчетов, а также главами Центробанков Австралии, Англии, Бразилии, Дании, Канады, Южной Кореи, Франции, Швеции и Швейцарии.

Авторы называют Пауэлла ценным и достойным коллегой, а также подчеркивают абсолютную поддержку в адрес ФРС. По их мнению, независимость мировых Центробанков является «краеугольным камнем ценовой, финансовой и экономической стабильности в интересах граждан».

11 января глава ФРС США Джером Пауэлл заявил, что американский минюст угрожает ему уголовными обвинениями в связи с «показаниями перед банковским комитетом сената в июне прошлого года». По его словам, эти показания, в частности, касались многолетнего проекта по реконструкции исторических зданий ФРС.

Также Пауэлл заявил, что «это беспрецедентное действие» необходимо рассматривать «в более широком контексте угроз и продолжающегося давления со стороны администрации» президента США Дональда Трампа.

Он добавил, что угроза уголовного преследования является следствием того, что ФРС устанавливает процентные ставки, «исходя из своей наилучшей оценки того, что отвечает интересам общества, а не в соответствии с предпочтениями» главы Белого дома, который ждал серьезного снижения ставки.

Ранее Трамп назвал главу ФРС «упрямым ослом».

