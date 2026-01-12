Россиянам рассказали, на что обратить внимание перед продажей квартиры

Россиянам перед продажей квартиры необходимо оценить соотношение цены, по которой она была приобретена, и бюджета, который за нее получится выручить, сказал «Газете.Ru» управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

«Если вы планируете продавать относительно новую квартиру, то задумайтесь о соотношении цены, по которой вы ее купили, и бюджета, который выручите. Продажа с целью покупки новой квартиры сейчас оправданна, если, скажем, вы хотите сменить локацию, переехать в более современный жилой комплекс. А расширить площадь без дополнительных затрат, скорее всего, не удастся без потери в удобстве транспортной доступности или класса новостройки. Главная проблема с продажей квартиры в 2026 году, во всяком случае в первом полугодии, — это относительно слабый спрос», — отметил Сырцов.

По его словам, это связано с дорогим кредитом, но ЦБ постепенно снижает ключевую ставку, поэтому в первой половине 2026 года условия для ипотеки улучшатся. При этом Сырцов призвал понимать, что цены не стоят на месте: за 12 месяцев к октябрю в РФ квадратный метр подорожал примерно на 15%, хотя спрос уменьшился на 17%. Инфляция подталкивает цены вверх, поэтому чем дольше вы откладываете покупку (и продажу квартиры с целью дальнейшего приобретения нового объекта), тем больше вы теряете, предупредил риелтор.

Впрочем, он призвал сохранять финансовую дисциплину. Например, осторожно отнеситесь к получению дорогого ипотечного кредита с расчетом на скорое рефинансирование, когда ставки упадут, пояснил Сырцов. Действия ЦБ показывают, что регулятор будет медленно снижать ключевую ставку, поэтому на протяжении 2026 года ипотечные ставки вряд ли опустятся ниже 10–12% годовых, заключил риелтор.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет с ценами на квартиры в 2026 году.