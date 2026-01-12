Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине

Россиянам объяснили, какая зарплата даст максимум пенсионных баллов за год

Мельникова: для максимальной пенсии в 2026 году нужна зарплата в 248 тыс. рублей
Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

Для получения максимального количества пенсионных баллов в 2026 году россиянам потребуется зарплата не менее 248 тыс. рублей в месяц. Об этом РИА Новости рассказала сенатор, бывший глава отделения Социального фонда по Псковской области Наталья Мельникова.

По ее словам, предельная база для начисления страховых взносов в следующем году составит 2,979 млн рублей в год, что эквивалентно ежемесячному доходу в 248 250 рублей. Именно при таком уровне заработка гражданин сможет заработать максимальное количество индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Мельникова напомнила, что за один год можно получить не более 10 пенсионных баллов. Она также привела пример расчета будущей пенсии. Так, при трудовом стаже 37 лет и заработке на уровне установленного максимума, что дает 10 ИПК в год, размер страховой пенсии составит около 67 585 рублей.

Сенатор уточнила, что сумма складывается из произведения накопленных пенсионных баллов на их стоимость в 2026 году — 156,76 рубля, а также фиксированной выплаты, которая составит 9 584,69 рубля.

Ранее россиянам рассказали о новой стоимости пенсионного балла в 2026 году.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27597259_rnd_9",
    "video_id": "record::c5e4179a-18d4-461b-936b-ce0860ce762c"
}
 
Теперь вы знаете
Не все потеряно. Как заново влюбиться в работу, если она надоела
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+