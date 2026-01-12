Россиянам объяснили, какая зарплата даст максимум пенсионных баллов за год

Мельникова: для максимальной пенсии в 2026 году нужна зарплата в 248 тыс. рублей

Для получения максимального количества пенсионных баллов в 2026 году россиянам потребуется зарплата не менее 248 тыс. рублей в месяц. Об этом РИА Новости рассказала сенатор, бывший глава отделения Социального фонда по Псковской области Наталья Мельникова.

По ее словам, предельная база для начисления страховых взносов в следующем году составит 2,979 млн рублей в год, что эквивалентно ежемесячному доходу в 248 250 рублей. Именно при таком уровне заработка гражданин сможет заработать максимальное количество индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Мельникова напомнила, что за один год можно получить не более 10 пенсионных баллов. Она также привела пример расчета будущей пенсии. Так, при трудовом стаже 37 лет и заработке на уровне установленного максимума, что дает 10 ИПК в год, размер страховой пенсии составит около 67 585 рублей.

Сенатор уточнила, что сумма складывается из произведения накопленных пенсионных баллов на их стоимость в 2026 году — 156,76 рубля, а также фиксированной выплаты, которая составит 9 584,69 рубля.

