Россиянкам назвали самые модные варианты маникюра этой зимы

Технолог Муранова: этой зимой в моде маникюр благородных оттенков
BearFotos/Shutterstock/FOTODOM

Этой зимой в тренде будет нюдовый маникюр с глянцем, френч-омбре, а также фиолетовые, шоколадные и оливковые оттенки с минималистичным дизайном. Об этом «Газете.Ru» рассказала ведущий тренер-технолог учебного центра сети салонов «Пальчики» Екатерина Муранова.

«В зимнем сезоне 2025/2026 в моду возвращаются благородные тона — сапфировый, аметистовый, винно-фиолетовый. В них есть глубина, которая сочетается и с деловым образом, и с вечерним настроением. Не случайно Vogue и Marie Claire назвали полночный синий главным оттенком зимы: он вытесняет черный, оставаясь при этом столь же универсальным и чуть менее мрачным. Снова в тренде золотые акценты и металлический блеск. Трансформируется классический френч: белый кончик заменяют холодные переливы серебра или голубого, дымчато-лавандовый, разбеленный лиловый оттенки, а четкая граница растушевывается при помощи мягкого омбре-эффекта. Такой френч выглядит утонченно и подходит даже тем, кто обычно избегает декора», — отметила Муранова.

По словам специалиста, на первый план этой зимой выходит почти прозрачная эстетика. Все также популярен «мыльный маникюр» и «голые ногти» — идеально выполненный маникюр с глянцевым блеском. База может быть нюдовой, молочной или с легким голубым подтоном.

«Альтернативой привычным нюдам в этом сезоне выступает матовый шоколад — оттенки эспрессо, молочного какао, корицы. А самой неожиданной звездой сезона стал оливковый оттенок. Он универсален: гармонирует и с бежевыми, и с коричневыми, и с черными тонами одежды. Особенно красиво смотрится на теплой коже и в сочетании с рыжими или каштановыми волосами. Для смелых — вариант с легким металлическим переливом или матовым финишем. Горошек на ногтях — упрямый тренд, который не сдает позиций. В этом сезоне нейл-мастера советуют интерпретировать его крупными бульонками или микрошариками, а не просто гелевыми точками. Такой дизайн можно обыграть в минимализме: один акцентный ноготь, все остальные - однотонные», — рассказала Муранова.

Эксперт также отметила, что изменился тренд и на форму ногтей — на смену квадрату приходит мягкий овал и миндаль: такие формы визуально удлиняют пальцы и делают насыщенные цвета более изящными.

Ранее россиян предупредили о подорожании услуг маникюра.

