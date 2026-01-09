Названа средняя зарплата в нефтегазовой отрасли России

Средняя месячная зарплата в нефтегазовой отрасли России в период с 1 января по 30 ноября 2025 года составила 102 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование экспертно-аналитической компании «Киберия».

В публикации говорится, что максимальная зарплата наблюдается у директора по стратегии – 600 тыс. рублей в месяц. Помимо этого, в число наиболее высокооплачиваемых вошли вакансии советника генерального директора и заместителя генерального директора по информационным технологиям – по 500 тыс. рублей.

При этом медианная зарплата в нефтегазовой отрасли составляет 86 тыс. рублей в месяц. Немного выше зарплатная ветка для технологов и инженеров-конструкторов – по 90 тыс. рублей, механиков – 110 тыс. рублей и геологов – 115,5 тыс. рублей.

Ниже всего зарплаты у тех, кто работает при сменном графике — 63,5 тыс. рублей. При гибком графике показатель составляет 80 тыс. рублей, при полном дне – 86 тыс. рублей, а при удаленной работе – 100 тыс. рублей в месяц. У вахтовиков медианная зарплата выше всего – 140 тыс. рублей.

Самые высокие зарплатные показатели в этой категории у руководителей отдела логистики – 240 тыс. рублей.

До этого сообщалось, что количество российских регионов со средней зарплатой свыше 100 тыс. рублей в октябре 2025 года достигло 14. Средняя ежемесячная зарплата россиян за год увеличилась с 86,6 тыс. до 99,7 тыс. рублей. При этом количество регионов с зарплатой свыше 100 тыс. рублей за год выросло с 12 до 14.

Ранее в России назвали профессии с самым высоким ростом медианных зарплат в 2025 году.