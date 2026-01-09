Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине

Названа средняя зарплата в нефтегазовой отрасли России

РИА: средняя зарплата в нефтегазовой отрасли России составляет 102 тыс. рублей
Eli Hartman/Reuters

Средняя месячная зарплата в нефтегазовой отрасли России в период с 1 января по 30 ноября 2025 года составила 102 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование экспертно-аналитической компании «Киберия».

В публикации говорится, что максимальная зарплата наблюдается у директора по стратегии – 600 тыс. рублей в месяц. Помимо этого, в число наиболее высокооплачиваемых вошли вакансии советника генерального директора и заместителя генерального директора по информационным технологиям – по 500 тыс. рублей.

При этом медианная зарплата в нефтегазовой отрасли составляет 86 тыс. рублей в месяц. Немного выше зарплатная ветка для технологов и инженеров-конструкторов – по 90 тыс. рублей, механиков – 110 тыс. рублей и геологов – 115,5 тыс. рублей.

Ниже всего зарплаты у тех, кто работает при сменном графике — 63,5 тыс. рублей. При гибком графике показатель составляет 80 тыс. рублей, при полном дне – 86 тыс. рублей, а при удаленной работе – 100 тыс. рублей в месяц. У вахтовиков медианная зарплата выше всего – 140 тыс. рублей.

Самые высокие зарплатные показатели в этой категории у руководителей отдела логистики – 240 тыс. рублей.

До этого сообщалось, что количество российских регионов со средней зарплатой свыше 100 тыс. рублей в октябре 2025 года достигло 14. Средняя ежемесячная зарплата россиян за год увеличилась с 86,6 тыс. до 99,7 тыс. рублей. При этом количество регионов с зарплатой свыше 100 тыс. рублей за год выросло с 12 до 14.

Ранее в России назвали профессии с самым высоким ростом медианных зарплат в 2025 году.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27585145_rnd_2",
    "video_id": "record::c5123baf-1b1d-4129-8b55-e5e1502eee49"
}
 
Теперь вы знаете
РФ ответила Украине «Орешником» за атаку на резиденцию Путина. Что важно знать про оружие, потрясшее Запад
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+