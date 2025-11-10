На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России введут льготы для бизнеса новых регионов

Алиханов сообщил о планах ввести льготы при госзакупках из новых регионов
Алексей Даничев/РИА Новости

Минпромторг РФ разработал законопроект, который позволит правительству России вводить льготы при госзакупках продукции из новых регионов страны. Об этом в интервью Запорожскому агентству новостей сообщил глава ведомства Антон Алиханов.

«Ведутся и разработки новых инструментов (поддержки бизнеса в Новороссии и Донбассе. — «Газета.Ru»). Так, с ноября крупнейшие компании смогут бесплатно страховать инвестиционные проекты от военных рисков. Также нами подготовлен законопроект, который позволит правительству устанавливать льготные требования к локализации при госзакупках продукции из новых регионов», — сказал Алиханов.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что его регион полностью интегрировался в состав Российской Федерации.

Референдумы о вхождении четырех регионов — Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей — в состав России прошли с 23 по 27 сентября 2022 года. По итогам обработки бюллетеней за присоединение к РФ высказались от 87 до 99% участников голосования в разных регионах. 30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии новых субъектов в состав Российской Федерации после обращения глав этих территорий.

Ранее Путин назвал битву России за новые регионы праведной.

