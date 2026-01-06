Названы страны-рекордсмены по покупке российского шоколада

Comtade: больше всего российского шоколада купили Казахстан и Белоруссия

В период с января по сентябрь 2025 года Казахстан и Белоруссия стали лидерами по покупке российского шоколада. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на открытые данных и данных платформы ООН Comtrade.

Отмечается, что Казахстан за этот период импортировал из России шоколада на $192 млн, Белоруссия — на $123 млн, а Узбекистан — более чем на $68 млн.

Также в ТОП-5 стран-импортеров российского шоколада вошли Азербайджан, импортировавший продукта на $48 млн, и Армения — на $28,5 млн.

4 января РИА Новости также сообщали, что Россия обошла США, Великобританию и Францию по объему импорта мандаринов в 2025 году.

По итогам периода с января по сентябрь 2025 года на Россию пришлась шестая часть мирового импорта мандаринов или около 486,8 тысячи тонн. Это составляет 17% от всего мирового мандаринового импорта.

Второе место по импорту мандаринов занимают США с 207,3 тысячами тонн (7,7%). Также в топ стран-импортеров мандаринов входят Великобритания (204 тысячи тонн или 7,6%), Франция (203,8 тысячи тонн или 7,5%) и Германия (165,9 тысячи тонн или 6,1%).

