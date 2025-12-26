Интернаты получили оборудование на 30 млн рублей благодаря проекту «Города Героев»

За год ДоброFON помог интернатам и домам милосердия в 14 городах России

В 2025 году запущенный благотворительной программой ДоброFON компании FONBET и фондом «Память поколений» всероссийский проект «Города Героев» помог оснастить интернаты, дома милосердия и другие социальные учреждения новым оборудованием на общую сумму более 30 млн рублей, сообщает пресс-служба компании.

Проект «Города Героев» приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Всего в 2025 году оборудование поставили в интернаты и дома милосердия в 14 городах России, имеющих звания «Город воинской славы» или «Город трудовой доблести».

Из них в 12 городах оказали помощь специализированным социальным учреждениям, среди которых «Орский дом милосердия «Надежда», «Астраханский дом-интернат для престарелых и инвалидов» и другие. Всего в рамках программы учреждениям передали более 100 единиц медицинской техники.

«Часть оборудования, которое получил «Старорусский дом социальной заботы», ранее ни в одном социальном учреждении региона не было: электрические кровати с системой позиционирования, гусеничный лестничный подъемник и тренажер для обучения ходьбе –– эксклюзив для социальных стационаров Новгородской области», — рассказала заместитель директора ГОАУ Новгородского областного центра «Семья» Татьяна Зарницкая.

Кроме того, в двух городах также улучшили и городскую инфраструктуру. В Зеленодольске установили новые барельефы и звезду у Вечного огня в парке Победы, а во Ржеве в парке культуры и отдыха открыли световую инсталляцию «Ржев город Побед».

«Это особенный подарок Ржеву от благотворительной организации, реализованный исключительно за счет внебюджетных средств», — рассказал глава Ржевского муниципального округа Роман Крылов.

Еще в двух городах в рамках проекта помогли улучшить инфраструктуру. В Ельце восстановили могилу участника взятия Берлина, командира штурмовой группы и автора легендарной фразы «Мы из Ельца» Бориса Сидельникова, а в Улан-Удэ помогли организовать в местном Музее истории экспозицию «Улан-Удэ» – Город трудовой доблести».

Также организаторы проекта посещали ветеранов ВОВ и поздравляли их с юбилеем Победы.

«В юбилейный год, 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, мы хотели уделить особое внимание героям той эпохи в течение всего года, а не только вокруг праздника 9-го мая. Поэтому нам было очень важно реализовать такой социально-значимый проект, как «Города Героев». Везде мы получали в ответ теплые слова благодарности –– это самая лучшая оценка нашей работы», — рассказал управляющий акционер компании FONBET Валентин Голованов.