Орбан дал понять, что Венгрия не намерена вкладывать деньги в Украину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан удивлен просьбой Украины к странам Запада предоставить ей на восстановление в течение 10 лет $800 млрд. Об этом он написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Глава венгерского правительства дал понять, что не намерен принимать участие в финансировании Киева и назвал «ошеломляющей» сумму, о которой попросили власти Украины.

«Ошеломляющая сумма. Это почти в четыре раза больше годового ВВП Венгрии», — добавил Орбан.

До этого премьер-министр Венгрии заявил, что не будет направлять деньги на Украину в 2026 году «ради продолжения военного конфликта».

5 января Орбан, комментируя операцию США против Венесуэлы, заявил, что либеральный мировой порядок находится в состоянии распада. По его словам, впереди «непредсказуемые и опасные годы».

По его словам, одна из дорог ведет в тупик в Брюсселе, но венгерские власти хотят идти по пути мира и безопасности.

В конце декабря Орбан выступил против членства Украины в Евросоюзе, поскольку это «ослабит» политическое объединение, и народы Европы об этом знают.

Ранее Орбан назвал «аферой» кредит Евросоюза в пользу Украины.