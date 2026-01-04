Стало известно, сколько мандарин съедают россияне

Россия обошла США, Великобританию и Францию по объему импорта мандаринов в 2025 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade.

Отмечается, что по итогам периода с января по сентябрь 2025 года на Россию пришлась шестая часть мирового импорта мандаринов или около 486,8 тысячи тонн. Это составляет 17% от всего мирового мандаринового импорта.

Второе место по импорту мандаринов занимают США с 207,3 тысячами тонн (7,7%). Также в топ стран-импортеров мандаринов входят Великобритания (204 тысячи тонн или 7,6%), Франция (203,8 тысячи тонн или 7,5%) и Германия (165,9 тысячи тонн или 6,1%).

В долларовом выражении по импорту мандаринов лидирует Франция, закупившая их на $337,5 млн.

28 декабря врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов рассказал, что взрослым не стоит есть больше трех мандаринов в день, а детям лучше не есть больше одного мандарина.

Мандарин — продукт низкокалорийный, большая часть которого состоит из воды. Он приносит пользу иммунитету, помогает во время простуды, улучшает пищеварение за счет пищевых волокон. Но именно из-за кислот и сахаров мандарины могут быть не всегда безвредными.

Ранее врач назвал главные причины, почему россияне стали покупать больше антидепрессантов.