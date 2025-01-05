Тунец на первом новогоднем аукционе в Токио не смог побить рекорд 2019 года

Тунец на первом новогоднем аукционе на рыбном рынке Тоёсу в Токио не смог побить рекорд 2019 года, но максимально к нему приблизился — рыбу весом 276 килограммов продали за 207 миллионов иен ($1,316 млн. Об этом сообщает Kyodo News.

Для победы на аукционе объединились оптовая компания «Ямаюки» и ресторан «Суси Гиндза Онодэра». Вместе они уже в пятый раз выкупают самого дорого тунца на первом аукционе года. Рыбу выловили 4 января, говорится в публикации.

Отмечается, что первые новогодние торги тунца привлекают особое внимание, так как являются неофициальным маркером экономических тенденций и прогнозом на год. Высокая цена на рыбу воспринимается как добрая примета: чем выше цена, тем успешнее будет год для экономики Японии.

В 2019 году тунец был продан по самой рекордно высокой цене. Тогда тушу продали за 333 миллиона иен, по курсу на то время $3,1 млн.

В начале 2024 года на аукционе рыбного рынка Тоёсу в Токио в этом году самый дорогой тунец был продан за 114,24 миллиона иен (почти $800 тыс).

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