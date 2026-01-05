Эксперт назвал среднюю стоимость билета в кино в РФ

В России средняя цена билета в кино превысила 400 рублей. Об этом ТАСС рассказал глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.

По его словам, средняя цена билета в кинотеатр равна 450 рублей, что ниже себестоимости сеанса при низкой посещаемости.

«Средняя цена на билеты — это наша основная боль, на сегодняшний день она чуть выше 400 рублей, то есть дешевле похода в кофейню или за бургером. Но оптимальная себестоимость одного сеанса в 2025 году составляет в среднем 4 063 рубля. Если на сеанс не пришло минимум 10 зрителей при цене билета 450 рублей, кинотеатр уже работает в минус», — пояснил Воронков.

Он уточнил, что за последние 10 лет цена билета выросла на 58%. При этом рост цен на бензин и продуктовую корзину был кратно выше. В настоящее время в сфере кинопроката приходят к пониманию, что минимальная цена билета не должна опускаться ниже 200 рублей, а средняя — находиться в диапазоне 500-550 рублей.

1 января издание Life.ru сообщало, что в первый день 2026 года в российских кинотеатрах зафиксирован ажиотажный спрос на премьеру фильма «Буратино».

По данным крупнейших киносетей, билеты на сеансы 1 и 2 января были распроданы заранее, а в ряде городов показы проходят с аншлагами.

Как сообщают зрители, свободные места остались только на утренние сеансы или в небольших залах. В ответ на наплыв кинотеатры оперативно увеличили количество показов. Участники рынка отмечают, что подобный уровень спроса на семейную премьеру в первые дни года наблюдается редко.

Ранее стало известно о подорожании производства кинопроектов за последние 5 лет.