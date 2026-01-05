Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине

Эксперт назвал среднюю стоимость билета в кино в РФ

Эксперт Воронков: в РФ средняя цена билета в кино превысила 400 рублей
Liu zishan/Shutterstock/FOTODOM

В России средняя цена билета в кино превысила 400 рублей. Об этом ТАСС рассказал глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.

По его словам, средняя цена билета в кинотеатр равна 450 рублей, что ниже себестоимости сеанса при низкой посещаемости.

«Средняя цена на билеты — это наша основная боль, на сегодняшний день она чуть выше 400 рублей, то есть дешевле похода в кофейню или за бургером. Но оптимальная себестоимость одного сеанса в 2025 году составляет в среднем 4 063 рубля. Если на сеанс не пришло минимум 10 зрителей при цене билета 450 рублей, кинотеатр уже работает в минус», — пояснил Воронков.

Он уточнил, что за последние 10 лет цена билета выросла на 58%. При этом рост цен на бензин и продуктовую корзину был кратно выше. В настоящее время в сфере кинопроката приходят к пониманию, что минимальная цена билета не должна опускаться ниже 200 рублей, а средняя — находиться в диапазоне 500-550 рублей.

1 января издание Life.ru сообщало, что в первый день 2026 года в российских кинотеатрах зафиксирован ажиотажный спрос на премьеру фильма «Буратино».

По данным крупнейших киносетей, билеты на сеансы 1 и 2 января были распроданы заранее, а в ряде городов показы проходят с аншлагами.

Как сообщают зрители, свободные места остались только на утренние сеансы или в небольших залах. В ответ на наплыв кинотеатры оперативно увеличили количество показов. Участники рынка отмечают, что подобный уровень спроса на семейную премьеру в первые дни года наблюдается редко.

Ранее стало известно о подорожании производства кинопроектов за последние 5 лет.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27562765_rnd_6",
    "video_id": "record::70925568-c659-4a6c-8b6f-719533090f36"
}
 
Теперь вы знаете
Мягкие диваны и поза нога на ногу. Как мы сами незаметно разрушаем свои спины
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+