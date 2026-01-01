Фильм «Буратино» собрал полные залы в кинотеатрах в первый день 2026 года

Россияне раскупили билеты на «Буратино» за день до премьеры

В первый день 2026 года в российских кинотеатрах зафиксирован ажиотажный спрос на премьеру фильма «Буратино». Об этом сообщает Life.ru.

По данным крупнейших киносетей, билеты на сеансы 1 и 2 января были распроданы заранее, а в ряде городов показы проходят с аншлагами.

Как сообщают зрители, свободные места остались только на утренние сеансы или в небольших залах. В ответ на наплыв кинотеатры оперативно увеличили количество показов. Участники рынка отмечают, что подобный уровень спроса на семейную премьеру в первые дни года наблюдается редко.

Новая экранизация повести Алексея Толстого «Золотой ключик, или приключения Буратино» снята режиссером Игорем Волошиным, известным по фильмам «Повелитель ветра» и сериалам «Физрук» и «Ольга». Сценарий написал Андрей Золотарев.

Особое внимание создатели уделили музыкальному сопровождению: в картине звучит музыка Алексея Рыбникова в новой аранжировке, специально подготовленной для этого проекта.

Для съемок на территории кинопарка «Москино» была возведена масштабная декорация итальянского городка площадью около 7 тыс. кв. м. Это решение позволило создать цельный визуальный мир и обеспечить высокий уровень зрелищности, что, по оценкам экспертов, стало одним из факторов ажиотажа вокруг премьеры.