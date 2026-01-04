Размер шрифта
Работающим пенсионерам продолжат делать перерасчет страховых пенсий

ТАСС: пенсии работающих пенсионеров пересчитают с учетом взносов 2025 года
Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

Правительство России продлило практику перерасчета страховых пенсий для работающих пенсионеров с учетом страховых взносов, уплаченных за предыдущий год. Об этом говорится в распоряжении, с которым ознакомился ТАСС.

В документе указано, что перерасчет входит в меры по повышению качества жизни и финансовой обеспеченности граждан старшего поколения, рассчитанные до 2030 года. Ответственность за исполнение возложена на Социальный фонд России, который должен ежегодно представлять доклад о выполненном перерасчете в Минтруд РФ.

Страховая пенсия — самая распространенная форма выплаты и назначается по старости, инвалидности или потере кормильца. Ее размер формируется из фиксированной выплаты и накопленных пенсионных баллов (ИПК). Стоимость одного балла устанавливается государством, а их количество зависит от стажа и заработной платы.

После выхода на пенсию граждане продолжают накапливать ИПК за каждый отработанный год. Баллы учитываются по итогам года на основе страховых взносов, уплаченных работодателем. Перерасчет пенсии с учетом новых баллов производится с 1 августа следующего года, то есть 1 августа 2026 года будет пересчитана пенсия с учетом ИПК, заработанных в 2025 году.

В 2026 году страховые пенсии неработающих и работающих пенсионеров были повышены с 1 января на 7,6%, что объединяет индексации по уровню инфляции и прогнозируемому росту зарплат. В последующие годы предусмотрены регулярные индексации с 1 февраля и 1 апреля.

Ранее в Соцфонде рассказали, в каких регионах РФ самые высокие пенсии.

