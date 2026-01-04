В Госдуме предупредили о потерях в 2,5 млрд руб. из-за остановки производства жевательного табака

С 1 марта 2026 года в России может полностью остановиться производство жевательного и нюхательного табака из-за вступления в силу новых правил о предельном содержании никотина в продукции — в миллиграммах, а не в процентах. Зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш в беседе с «Газетой.Ru» предупредил, что остановка работы отрасли приведет к сокращению доходов бюджетов и потере работы россиянами.

«Сложившаяся ситуация вокруг жевательного табака требует самого серьезного и незамедлительного внимания законодателей. Мы должны проанализировать, почему новая методика измерения содержания никотина в миллиграммах, необходимая для исполнения закона, до сих пор не разработана уполномоченными ведомствами. Если эта работа не будет завершена к установленной дате, страна столкнется не просто с остановкой целой отрасли, но и с рядом тяжелых социально-экономических последствий. Речь идет о тысячах граждан, которые могут лишиться рабочих мест, о десятках производств, особенно в моногородах, чья жизнь зависит от этого бизнеса, и о значительном сокращении доходов бюджетов разных уровней. По нашим оценкам, ежегодные прямые и косвенные налоговые потери могут превысить 2,5 миллиарда рублей, а эти средства сегодня крайне необходимы для финансирования государственных программ», — сказал он.

Парламентарий отметил, что спрос на данную продукцию в России сохраняется на устойчивом уровне и ее легальное производство является значимым сегментом табачного рынка. По его словам, вступление в силу новых правил приведет к расцвету нелегального рынка.

«Полное исчезновение легальной продукции с полок магазинов неминуемо приведет к расцвету незаконного оборота. Мы уже видим масштабы этой проблемы на примере вейпов: только в одном из недавних рейдов в одном из регионов России было изъято контрафактных изделий на сумму более 100 миллионов рублей. При жевательном табаке риски для потребителей будут еще выше, так как «серый» рынок не гарантирует ни качества, ни безопасности продукции, что может повлечь за собой реальную угрозу здоровью людей. Риторика о том, что подобные меры принимаются для защиты молодежи, известна. Однако, как показывает практика, тотальные ограничения и запреты зачастую не решают проблему, а лишь переводят ее в другое русло. Вместо цивилизованного, контролируемого и налогооблагаемого рынка мы получаем неконтролируемый теневой сектор, где нет ни возрастных ограничений, ни проверок качества. Именно так произошло с электронными сигаретами после введения жестких правил: их доступность для несовершеннолетних не сократилась, а нелегальный оборот только вырос. Вопрос разработки измерительной методики — это технический вопрос. Если государство устанавливает новые требования, оно обязано создать все условия для их выполнения хозяйствующими субъектами. Отсутствие таких условий ставит добросовестных участников рынка в заведомо проигрышное положение», — подчеркнул он.

До этого Forbes сообщил, что с 1 марта 2026 года в России может полностью остановиться производство жевательного табака в связи с вступлением в силу новых требований о предельном содержании никотина в некурительных табачных изделиях на уровне не более 10 миллиграмм на одно изделие. Ранее содержание никотина определялось в процентах, а не миллиграммах. При этом отмечается, что методика такого измерения все еще не разработана, поэтому с марта изготовители и импортеры некурительной табачной продукции не смогут подтвердить соответствие своих изделий требованиям законодательства, что приведет к полной остановке работы отрасли.

По данным издания, производители некурительной табачной продукции направили коллективное письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой продлить действие уже выданных деклараций о соответствии таких товаров необходимым требованиям.

Ранее Госдума приняла закон о блокировке сайтов с онлайн-продажами табачной продукции.