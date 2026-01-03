Россиян не будут увольнять за сон на работе

Маркетолог Виноградов: увольнения за сон будут редкими в 2026 году из-за судов

Случаи увольнений за сон на работе остаются редкими — чаще работодатели ограничиваются замечанием или выговором. В 2026 году массовых увольнений за сон на работе не будет из-за того, что судебная практика находится на стороне сотрудников, сказал «Газете.Ru» генеральный директор ведущего агентства маркетинговых коммуникаций Pro-Vision Владимир Виноградов.

«В 2023 году около 2% сотрудников привлекались к дисциплинарной ответственности за различного рода нарушения, однако доля эпизодов, связанных с фактическим засыпанием на рабочем месте, была минимальной. Риск увольнения за сон на работе в 2026 году сохраняется, прежде всего, в организациях с жесткой регламентацией процессов — на производстве, транспорте, в охранных структурах. Там нарушение режима труда несет прямые последствия для безопасности. Но в 2026 году количество увольнений за сон на работе может увеличиться незначительно», — отметил Виноградов.

По его словам, этому способствует сразу несколько тенденций:

• Рост контроля за рабочими процессами:

В компаниях все шире используются системы учета рабочего времени и мониторинга активности сотрудников. Фиксировать нарушения теперь проще.

• Стресс и переутомление:

По данным опросов, около 10% россиян постоянно испытывают повышенную усталость. На фоне высокой нагрузки возрастает вероятность нарушений дисциплины, включая сон на рабочем месте.

• Повышение требований работодателей:

На фоне конкуренции и дефицита квалифицированных кадров компании становятся более требовательными к соблюдению регламентов.

При этом резкого роста увольнений ожидать не стоит, уверен Виноградов. Он пояснил, что судебная практика по таким делам остается на стороне сотрудников: суды требуют учитывать обстоятельства, наличие предыдущих взысканий и соблюдение процедуры. Кроме того, распространение удаленной и гибридной занятости снижает количество подобных инцидентов — контролировать сон вне офиса практически невозможно, заключил эксперт.

Действующее трудовое законодательство не содержит прямого запрета на сон на рабочем месте — но лишь в рамках официально установленного перерыва, предупредила директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина. По ее словам, если же сотрудник решит отдохнуть и уснет в часы, отведенные для исполнения трудовых обязанностей, работодатель вправе инициировать дисциплинарное производство. Мера воздействия будет зависеть от тяжести проступка и внутренних правил компании: от замечания или выговора до крайнего варианта — расторжения трудового договора.

