Россиянам назвали три мифа о деньгах, которые мешают вам зарабатывать больше

Если вы чувствуете, что деньги буквально утекают сквозь пальцы и даже регулярное повышение зарплаты не помогает почувствовать себя финансово свободным, то, возможно, вы находитесь в плену мифов, которые систематически опустошают ваш кошелек. О популярных мифах о деньгах «Газете.Ru» рассказала финансовый директор, вице-президент АПЭТ по финансам Анна Баранова.

Первый миф: «Чем больше буду зарабатывать, тем больше у меня будет денег». Многие считают, что богатство — это автоматическое следствие роста доходов. Но есть нюанс: вместе с заработком, как правило, растут и расходы.

«Люди начинают покупать более дорогие вещи, продукты, менять свои привычки, — сказала Баранова. — В целом начинают больше себе позволять. И эти расходы «съедают» все потенциальное богатство».

Кроме того, не надо забывать, что с увеличением дохода растет и сумма налогов, которые нужно с него заплатить — это прогрессивная шкала налогообложения в действии. Она может практически нивелировать дополнительную прибыль. Поэтому просто зарабатывать больше недостаточно, надо уметь правильно инвестировать и сберегать средства, чтобы они превращались в капитал, а не были потрачены впустую.

Второй миф: «Я слишком молод/стар для финансовой грамотности».

Еще одно расхожее суждение: заботиться о доходах «еще рано» или «уже поздно». Эксперт подчеркивает: такого понятия в финансовом мире не существует. За такими отговорками чаще всего скрывается уверенность в том, что это очень сложные процессы, и страх или нежелание в них разбираться.

«На самом деле, финансовая грамотность — это увлекательный процесс, который может серьезно улучшить вашу жизнь, — сказала Баранова. — Чем раньше человек начнет формировать правильные финансовые привычки — управлять бюджетом, откладывать средства, ставить долгосрочные цели, например, накопить на квартиру, тем выше шанс, что он разбогатеет. Энергия и амбиции молодости чаще ведут к успеху, при этом ниже риск сделать настолько фатальные ошибки, что они приведут к банкротству».

Для пожилых людей финансовая грамотность тоже важна. Она помогает правильно подготовиться к пенсии, оптимизировать расходы, когда доходы резко снизятся. Кроме того, финансовая грамотность защищает от мошенничества — ведь пожилые люди в зоне риска именно из-за того, что они не понимают многие современные финансовые процессы.

Третий миф: «Если я буду на всем экономить, то разбогатею».

С одной стороны, если меньше тратить, то получится больше накопить. Но этот миф очень опасен, ведь постоянная экономия и жизнь в условиях ограничений могут негативно сказаться на мотивации и желании зарабатывать.

«Надо понимать, что экономия — это не создание денег, а их сохранение, — отметила эксперт. — Представьте себе ведро с дырками: вода из него будет все равно утекать, хоть и не так быстро. Так же и с экономией: это не способ стать богатым, а лишь возможность замедлить темп трат».

При этом чрезмерная экономия может привести к упущенным возможностям. Например, если вы отказались от дополнительного обучения, потому что оно слишком дорогое, то, возможно, упустили шанс устроиться на более высокооплачиваемую работу. А экономия на базовых потребностях, таких как здоровье, может негативно сказаться на работоспособности и привести к еще большим финансовым проблемам.

Вывод прост: важно думать не об экономии или большой зарплате, а о разумном управлении расходами при грамотном увеличении доходов.

«Это не про экономию, а про бюджет и понимание того, сколько нам на самом деле нужно денег, — считает Баранова. — Инвестирование и финансовая грамотность помогают в этом вопросе, позволяя не просто экономить, а разумно тратить и увеличивать капитал».

