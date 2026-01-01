МВД подсчитало ущерб от экономических преступлений в России в 2025 году

В РФ в 2025 году ущерб от экономических преступлений составил 316 млрд рублей

Ущерб от преступлений экономической направленности в России с января по ноябрь 2025 года составил более 316 млрд рублей, что является максимумом за последние годы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные МВД РФ.

Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,1% увеличилось число таких преступлений. В общей сложности правоохранительные органы выявили 101,6 тыс. экономических преступлений. Материальный ущерб от противоправных действий составил 316,1 млрд рублей.

По данным ведомства, с января по ноябрь 2024 года было выявлено 100,6 тыс. преступлений экономической направленности, ущерб составил 271,7 млрд рублей.

В ноябре зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов заявил, что рост ущерба от экономических преступлений до рекордных 266 млрд рублей связан в первую очередь с инфляцией и с эффективной работой правоохранителей, которые лучше выявляют нарушения.

