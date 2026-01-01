Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине

МВД подсчитало ущерб от экономических преступлений в России в 2025 году

В РФ в 2025 году ущерб от экономических преступлений составил 316 млрд рублей
Global Look Press

Ущерб от преступлений экономической направленности в России с января по ноябрь 2025 года составил более 316 млрд рублей, что является максимумом за последние годы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные МВД РФ.

Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,1% увеличилось число таких преступлений. В общей сложности правоохранительные органы выявили 101,6 тыс. экономических преступлений. Материальный ущерб от противоправных действий составил 316,1 млрд рублей.

По данным ведомства, с января по ноябрь 2024 года было выявлено 100,6 тыс. преступлений экономической направленности, ущерб составил 271,7 млрд рублей.

В ноябре зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов заявил, что рост ущерба от экономических преступлений до рекордных 266 млрд рублей связан в первую очередь с инфляцией и с эффективной работой правоохранителей, которые лучше выявляют нарушения.

Ранее ученые подсчитали, на сколько цифровые технологии сократили отмывание денег.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27545029_rnd_5",
    "video_id": "record::4b3a61da-ab42-41eb-a2f3-6f9e461b3528"
}
 
Теперь вы знаете
Как расхламить квартиру, если вещи начинают есть пространство и людей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+