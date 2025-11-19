На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме объяснили рекордный ущерб от экономических преступлений

Кирьянов связал рекордный ущерб от экономических преступлений с инфляцией
Pixabay

Рост ущерба от экономических преступлений до рекордных 266 млрд рублей связан в первую очередь с инфляцией и с эффективной работой правоохранителей, которые лучше выявляют нарушения. Финансовой системе страны эта сумма не грозит даже с учетом вывода украденных средств за рубеж, заявил НСН зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

По сравнению с прошлым годом ущерб от экономических преступлений вырос на 20% — депутат призвал учесть в этом показателе инфляционные издержки.

«Тут не стоит гнаться за цифрами ущерба, поскольку они определяются в том числе инфляционными процессами. Таким образом, 20% минус инфляция – уже не такое существенное повышение получается», — заявил Кирьянов.

Второй причиной повышения ущерба он назвал хорошую работу правоохранителей и рост выявляемости таких преступлений. По словам Кирьянова, озвученные суммы не отражают реальные показатели преступности, особенно с учетом того, что общий объем финансовых потоков также растет.

Комментируя тот факт, что преступникам удалось вывести за границу порядка 8,5 млрд рублей и обналичить почти 24 млрд рублей, парламентарий заявил, что это не столь существенно, чтобы нанести удар по финансовой системе страны. Он подчеркнул, что она измеряется в десятках триллионов, поэтому если говорить о бюджете, то озвученный ущерб некритичен.

Что касается в целом всей финансовой сферы, то на сегодняшний день важнее работать над обелением основных процессов, включая борьбу с заниженной зарплатой на предприятиях, уклонением от уплаты налогов, налаживанием прозрачных показателей по всем отраслям экономики. По словам Кирьянова, в этом важную роль играют технологические инструменты, включая маркировку товаров.

«Эффект обеления в ближайшие месяцы после введения маркировки достигает 30 и более процентов по каждой отрасли. Это тоже дополнительные деньги в бюджет, а также контроль качества товаров», — заключил депутат.

Напомним, газета «Известия» со ссылкой на данные МВД сообщила, что материальный ущерб от экономических преступлений в России достиг максимума с 2022 года. За три квартала нынешнего года он превысил 266 млрд рублей, что на 20% больше прошлогоднего показателя. В январе — сентябре было выявлено 88,7 тыс. экономических преступлений. При этом 68,7% всех махинаций являются тяжкими и особо тяжкими. В материале отмечается, что большой ущерб макроэкономике и финансовой системе страны наносит вывод средств за рубеж.

Ранее в Госдуме раскрыли механизм поиска скрытых доходов россиян.

