В России могут ужесточить условия возврата приобретенных онлайн товаров

В России могут ужесточить условия возврата товаров, приобретенных онлайн. Такое предложение к крупнейшим маркетплейсам страны поступило от автономной некоммерческой организации по защите прав участников электронной коммерции «Федеральное общество сетевой торговли» (ФОСТ). Об этом сообщает «Лента.ру».

В ФОСТ предлагают создать условия для формирования осознанного потребления.

Авторы инициативы констатируют, что российские продавцы жалуются на недобросовестных покупателей цифровых платформ, которые несут сдавать товары надлежащего качества даже если успели их использовать.

В качестве примера «потребительского экстремизма» в ФОСТ рассказали о массовых случаях покупок новогодних елок со стороны недобросовестных покупателей цифровых площадок, которые сдают товар после окончания праздников. По статистике, до 10% заказов потребители возвращают обратно.

Закрепленное законодательно право на возврат товаров определенных категорий позволяет таким покупателям взять товары в аренду у продавцов, чтобы потом без стеснения их вернуть. Расходы по доставке и переупаковке ложатся на плечи предпринимателей, пояснили в организации.

В ФОСТ считают, что формированию осознанного потребления будет способствовать введение невозвратного сервисного сбора для покупателей.

В организации называют эту меру справедливой, ограничивающей желание совершить необдуманную покупку и защищающей прежде всего малый бизнес.

«Мы обеспокоены тем, как складывается ситуация с ростом количества бесконтрольных заказов и последующих возвратов товаров на маркетплейсах. Речь идет не только о практике многих покупателей заказать 20 позиций и в итоге выкупить одну или вернуть после использования, например, товары новогодней тематики», — заявил президент Ассоциации представителей электронной торговли президент АПЭТ Алексей Москаленко.

Он добавил, что в организации фиксируют случаи недобросовестной конкуренции, когда предприниматели заказывают в большом количестве продукцию коллег в отдаленные регионы страны и не выкупает ее, тем самым, по сути, «забирая» его возможные продажи реальным покупателям.

В ФОСТ считают, что интересы продавцов и владельцев пунктов выдачи заказов могут быть соблюдены за счет введения невозвратного сервисного сбора или минимальной стоимости заказа.

Сопредседатель Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) Татьяна Гудина убеждена, что если крупнейшие компании отрасли реализуют хотя бы одно из предложений, это позитивно скажется на динамике продаж селлеров.

По ее мнению, введенные меры позволят дисциплинировать недобросовестных клиентов и снизить их число.