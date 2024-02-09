Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Продавцы пожаловались ФАС на навязывание условий маркетплейсами

Продавцы попросили ФАС проверить маркетплейсы на навязывание условий

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Продавцы маркетплейсов обратились в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой проверить онлайн-площадки на навязывание условий, пишет «Коммерсантъ».

Причиной обращения стал «индекс цен». Как пояснили продавцы, большинство маркетплейсов в 2023 году начали сравнивать стоимость товаров на своей площадке и у конкурентов и присваивать продукции повышенный или пониженный «индекс цен». От этого зависит выдача товара в поиске и его участие в программах лояльности.

Подобная система навязывает невыгодные условия работы, считают продавцы. Цены приходится выравнивать под конкурентов, при этом комиссия и расходы на логистику могут значительно отличаться, отметили они.

В ФАС пообещали рассмотреть обращение и вынести вопрос на обсуждение на ближайшем заседании экспертного совета по развитию конкуренции в IT-области.

До этого работники Wildberries направили коллективную жалобу в прокуратуру на условия труда. Письмо подписали 271 человек.

Ранее в ФАС заявили о доминирующем положении Wildberries и Ozon на рынке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами