«Шоколадница» в этом году значительно сократила сеть своих заведений в Москве

«Ведомости»: «Шоколадница» в 2025 году закрыла почти 12% кофеен в Москве
Владимир Песня/РИА «Новости»

Сеть «Шоколадница» в этом году закрыла в Москве свыше 10% своих кофеен. Об этом, ссылаясь на подсчеты консалтинговой компании Commonwealth Partnership (CMWP), сообщает газета «Ведомости».

В этом году в столице закрылись 18 заведений сети, что составляет почти 12% от общего количества, а открылись всего две. Сейчас в Москве расположены 153 из 224 кофеен «Шоколадницы».

Эксперты напомнили, что на пике своего роста сеть насчитывала около 380–420 точек в России и странах СНГ, теперь же их количество снизилось более чем в 1,5 раза. Но по их мнению, хотя тенденция к сокращению может сохраниться, полного ухода бренда с рынка не произойдет. Компания, скорее, проходит через оптимизацию и закрывает убыточные заведения.

Причиной закрытия кофеен эксперты видят в восстановлении выездного туризма, охлаждении на рынке труда, росте стоимости аренды, изношенности части заведений.

1 декабря сообщалось, что в Ирландии стремительно сокращается число традиционных пабов — их закрывают из-за высокой налоговой нагрузки и снижения потребления алкоголя.

Ранее сеть Starbucks объявила о закрытии сотни кофеен из-за низкой эффективности. 

