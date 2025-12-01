На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Ирландии массово закрываются пабы из-за налогов и падения спроса

Guardian сообщил о стремительном закрытии традиционных ирландских пабов
true
true
true
close
Shutterstock

В Ирландии стремительно сокращается число традиционных пабов — их закрывают из-за высокой налоговой нагрузки и снижения потребления алкоголя. Об этом написала газета Guardian со ссылкой на результаты недавних исследований.

По данным издания, с 2005 года в стране прекратили работу более 2,1 тыс. заведений, то есть около 112 в год. Исследователи указывают, что на отрасль одновременно давят несколько факторов: дорогой алкоголь, строгие правила для водителей, выросшие цены на недвижимость и общий отказ части населения от употребления спиртного.

Авторы исследования отмечают, что даже ослабевшая отрасль продолжает оставаться важной частью повседневной культуры Ирландии. Они подчеркивают, что исчезновение пабов стало бы значимой утратой для общества, поскольку заменить их, например кофейнями, по их мнению, невозможно — в них люди не проводят время так же, как в традиционных ирландских барах.

До этого в Великобритании из-за роста коммунальных счетов и стоимости аренды начали массово закрывать тысячи баров и ресторанов. Журналисты отмечали, что и в индустрии гостеприимства не справляются из-за быстро растущих счетов за энергию.

Ранее в Киеве начали массово закрывать рестораны из-за выезда за границу молодых мужчин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами