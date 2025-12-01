В Ирландии массово закрываются пабы из-за налогов и падения спроса

В Ирландии стремительно сокращается число традиционных пабов — их закрывают из-за высокой налоговой нагрузки и снижения потребления алкоголя. Об этом написала газета Guardian со ссылкой на результаты недавних исследований.

По данным издания, с 2005 года в стране прекратили работу более 2,1 тыс. заведений, то есть около 112 в год. Исследователи указывают, что на отрасль одновременно давят несколько факторов: дорогой алкоголь, строгие правила для водителей, выросшие цены на недвижимость и общий отказ части населения от употребления спиртного.

Авторы исследования отмечают, что даже ослабевшая отрасль продолжает оставаться важной частью повседневной культуры Ирландии. Они подчеркивают, что исчезновение пабов стало бы значимой утратой для общества, поскольку заменить их, например кофейнями, по их мнению, невозможно — в них люди не проводят время так же, как в традиционных ирландских барах.

До этого в Великобритании из-за роста коммунальных счетов и стоимости аренды начали массово закрывать тысячи баров и ресторанов. Журналисты отмечали, что и в индустрии гостеприимства не справляются из-за быстро растущих счетов за энергию.

Ранее в Киеве начали массово закрывать рестораны из-за выезда за границу молодых мужчин.