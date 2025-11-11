Названы плюсы и минусы цен за 1 кг в магазинах

Россиянам станет легче сравнивать стоимость продуктов от разных производителей, если в торговле введут цены за 1 кг. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст», кандидат экономических наук Олег Абелев.

«Первый плюс такой инициативы — повышение прозрачности и простоты сравнения цен. Просто легче сравнивать стоимость товаров разных производителей в разных магазинах, поскольку все цены будут приведены к одной единице измерения. Второй плюс — это снижение риска введения в заблуждение, потому что недобросовестные продавцы часто используют ценники со стоимостью за 100 грамм, за упаковку. Это создает иллюзию выгоды. Унификация подсчетов поможет избежать этой иллюзии выгоды», — отметил Абелев.

По его словам, третий плюс — это упрощение контроля за расходованием средств. Абелев пояснил, что потребителям будет проще планировать бюджет, отслеживать, сколько они фактически платят за товар, хотя реальная стоимость упаковки будет не очень высока. Возможно, психологически это кого-то от покупок отпугнет, уточнил экономист.

В то же время возникает риск нивелирования акций и скидок, допустил Абелев. Он добавил, что возможны также сокращение разнообразия формата фасовки. Производителям и магазинам тогда будет просто невыгодно предлагать товары в небольших упаковках, нестандартных упаковках, если повсеместно придется указывать высокую цену за 1 кг, пояснил эксперт. Это может ограничить выбор для потребителей, которые, например, хотят маленькие порции, заключил Абелев.

В розничной торговле могут установить единую весовую меру для указания количества товара. Депутаты Госдумы направили соответствующие предложения в Минпромторг и Роспотребнадзор, написала газета «Известия» 5 ноября. Сейчас на ценниках масса нередко указывается то в килограммах, то в граммах, из-за чего покупатели легко ошибаются в пересчете и переплачивают. Идею поддержали в Национальном союзе защиты прав потребителей и в общественном совете при Роспотребнадзоре, расценивая ее как способ снизить риск введения граждан в заблуждение. Похожая инициатива уже вносилась в 2023 году — тогда предлагали закрепить единую стоимость за килограмм или литр, но документ не прошел из-за дополнительных затрат бизнеса на смену ценников.

Ранее россиянам пообещали, что апельсины и мандарины резко подешевеют.