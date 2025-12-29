Титов предложил России пойти по пути «китайского чуда»

России нужно пойти по пути китайского чуда в денежно-кредитной политике и увеличивать денежную массу. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил спецпредставитель президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

«В Пекинском университете есть центр, который занимается китайскими реформами, они говорят, что одним из самых важных решений с точки зрения китайского чуда было то, что они посчитали возможным каждый год увеличивать денежную массу на 15–20%. Но только с одним условием, что эти деньги не попадают на свободный рынок …, а идут через инвестиции в новые предприятия, они окрашены промышленным развитием. И сегодня нам кажется, что такое решение могло бы быть очень эффективным для России», — сказал он.

Титов подчеркнул, что Россия сегодня «практически живет за собственный счет».

«Но сегодняшняя ситуация не очень способствует инвестициям Запада. И на самом деле и с Востока инвестиции идут не так чтобы уж очень легко, потому что все-таки санкции оказывают воздействие и на наших восточных соседей», — уточнил спецпредставитель президента.

Титов также призвал не «наезжать» на ЦБ.

