В Госдуме назвали способы выгодно вложить 13-ю зарплату

Депутат Аксаков предложил вложить 13-ю зарплату в депозиты или облигации
Тринадцатую зарплату россиянам можно направить на банковский депозит или вложить в государственные облигации. Такой совет в интервью РИА Новости дал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, в настоящее время банки предлагают высокие процентные ставки по вкладам, что связано с повышенным уровнем ключевой ставки. Поэтому, как отметил депутат, размещение средств на депозите может быть одним из рациональных вариантов.

Аксаков также указал, что часть средств можно инвестировать на фондовом рынке, в том числе в государственные облигации, которые позволяют получить доход с гарантированными выплатами.

Тринадцатая зарплата, или новогодний денежный бонус, представляет собой дополнительное вознаграждение от работодателя по итогам календарного года и, как правило, выплачивается в декабре.

Депутат Госдумы Александр Толмачев рассказывал, что российское законодательство не предусматривает, чтобы работодатели выплачивали сотрудникам 13-ю зарплату вместо проведения корпоратива.

Ранее HR-эксперт рассказала, как напомнить начальнику о повышении зарплаты.

