Президент «Норникеля» назвал 2025 год непростым

Глава «Норникеля» Потанин: российский бизнес адаптировался к санкциям
«Интеррос»

Уходящий год был непростым для российской экономики и бизнеса, но есть позитивные моменты, заявил в интервью телеканалу «Россия-24» президент «Норникеля» Владимир Потанин.

«Во-первых, удалось снизить инфляцию до 6%. Это подтверждает эффект более жесткой кредитной политики и указывает на некоторое оздоровление финансовой ситуации. Во-вторых, российский бизнес адаптировался к санкционному давлению», — сказал Потанин.

Он отметил, что активная работа правительства по вопросам выхода на альтернативные рынки дала результат.

«Никогда не удавалось нас поставить в изоляцию, но вот такого явного, очевидного прорыва с точки зрения сотрудничества, с точки зрения восприятия нашей экономики и нашей страны как интересного партнера до этого года не было. В этом году был прорыв», — заявил глава «Норникеля».

По мнению Потанина, замедление темпов роста экономики стало одним из ключевых вызовов 2025 года.

«Замедление стало предсказуемым сценарием. Принимая меры после начала санкционного давления, меры по оживлению нашей экономики, конечно, неизбежно случился ее перегрев. Этот сигнал был достаточно своевременно считан, и были приняты меры», — сказал Потанин.
 
