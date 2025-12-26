На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России объяснили обрушение доллара

Экономист Зельцер: доллар рухнул до 76 руб. из-за предновогоднего затишья
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Курс доллара в моменте обвалился до 76 рублей 26 декабря потому, что покупатели зарубежной валюты в России уже малоактивны перед Новым годом, сказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

«Падение курсов иностранных валют вызвано завершением года — трейдеры-покупатели уже малоактивны, а вот продавцы-экспортеры вынуждены продавать валюту в пиковые дни декабрьского налогового периода. Отсюда и повышенная волатильность валютных пар. Но это краткосрочная история. А среднесрочно в любой момент может случиться разворот курсов зарубежных валют вверх, и пары в 2026 году видятся гораздо выше текущих. Ориентиры на будущий год: доллар по 85 рублей, евро— 100 рублей, юань — по 12 рублей», — отметил Зельцер.

По его словам, поэтому текущая просадка курсов может быть интересным шансом для покупки валюты под перспективу.

По данным Investing.com, к 12:15 мск доллар стоил 77,9 рубля, евро — 91,7 рубля. Курс юаня на Мосбирже превышал 11 рублей.

Ранее россиянам рассказали, покупать ли валюту в 2026 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
В чем разница между сахарозаменителями и подсластителями и действительно ли они так безопасны и полезны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами