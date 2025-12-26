В России объяснили обрушение доллара

Курс доллара в моменте обвалился до 76 рублей 26 декабря потому, что покупатели зарубежной валюты в России уже малоактивны перед Новым годом, сказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

«Падение курсов иностранных валют вызвано завершением года — трейдеры-покупатели уже малоактивны, а вот продавцы-экспортеры вынуждены продавать валюту в пиковые дни декабрьского налогового периода. Отсюда и повышенная волатильность валютных пар. Но это краткосрочная история. А среднесрочно в любой момент может случиться разворот курсов зарубежных валют вверх, и пары в 2026 году видятся гораздо выше текущих. Ориентиры на будущий год: доллар по 85 рублей, евро— 100 рублей, юань — по 12 рублей», — отметил Зельцер.

По его словам, поэтому текущая просадка курсов может быть интересным шансом для покупки валюты под перспективу.

По данным Investing.com, к 12:15 мск доллар стоил 77,9 рубля, евро — 91,7 рубля. Курс юаня на Мосбирже превышал 11 рублей.

