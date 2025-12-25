«Лукойл» потратил колоссальную сумму на корпоратив

Нефтяная компания Лукойл потратила не менее 60 млн рублей на закрытый корпоратив для топ-менеджмента. Об этом написал Telegram-канал Mash.

Праздничное мероприятие прошло в трехэтажном особняке Modus в центре Москвы, который на время вечера полностью закрыли для посторонних. Территорию оформили в корпоративных красно-белых цветах и усилили мерами безопасности: по периметру выставили оцепление и несколько постов охраны.

Как утверждает Mash, только аренда площадки обошлась организаторам в несколько миллионов рублей: депозит составил около 2,5 млн рублей, еще порядка 375 тыс. рублей заплатили за сервисный сбор, 200 тыс. — за дополнительное оборудование и около 70 тыс. рублей — за перестановку мебели. Для гостей подготовили банкет с премиальными мясными деликатесами, фруктами, салатами, горячими блюдами, алкоголем и фирменным новогодним тортом.

Отдельной статьей расходов стала концертная программа. По информации Mash, на корпоративе выступали Филипп Киркоров, Татьяна Буланова и Надежда Кадышева, которым организаторы заплатили в совокупности около 40 млн рублей. Контракты с артистами, как утверждается, были согласованы заранее. Самым дорогим участником вечера стал Валерий Леонтьев: по данным Mash, ради корпоратива он специально прилетел в Россию из Майами, а его гонорар составил примерно 15 млн рублей.

Ранее россиянам объяснили, должен ли работодатель оплатить лечение при травме на корпоративе.