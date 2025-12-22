Жители новостройки от застройщика ПИК ждут лифтов по 50 минут

Жители жилого комплекса «Кронштадский» в Москве от застройщика ПИК заявили о проблемах с лифтами. По их словам, вечером им пришлось ждать возможности подняться домой около 50 минут. Об этом сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на обращения жильцов.

Речь идет о доме на Кронштадтском бульваре, 8к2. Как утверждают жители, в один из вечеров лифты оказались недоступны, из-за чего у подъезда собралась очередь — более 20 человек, в том числе семьи с детьми. По словам жильцов, ожидание лифтов заняло порядка 50 минут.

Жители ЖК также перечислили другие претензии к качеству эксплуатации дома. Среди причин недовольства — регулярные перебои с интернетом, жалобы на сроки передачи квартир, а также срабатывание тревожных сигналов без видимой причины. При этом проблемы с лифтами носят не разовый характер и повторяются регулярно, посетовали жители.

Застройщик ПИК пока публично не прокомментировал ситуацию.

Ранее сообщалось, что интернет-провайдер в домах ПИК ограничил доступ к Telegram.