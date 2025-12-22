На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Высшая школа менеджмента СПбГУ отмечена наградой рейтинга Eduniversal

Высшая школа менеджмента в Петербурге возглавила рейтинг Eduniversal
true
true
close
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Высшая школа менеджмента СПбГУ (ВШМ СПбГУ) получила главную награду 5 Palmes Emeritus в международном рейтинге Eduniversal. Титул присуждается вузам, которые лидируют в ренкинге более 10 лет подряд. Церемония награждения прошла в Индии в рамках 18-й всемирной конвенции Eduniversal.

ВТБ выступает стратегическим академическим партнером бизнес-школы и входит в ее попечительский совет. В банке отметили важность получения школой награды и назвали его подтверждением статуса бизнес-школы мирового уровня.

«Уже почти два десятилетия стратегическое партнерство ВТБ и ВШМ СПбГУ помогает формировать новое поколение лидеров, способных управлять людьми, бизнесом и изменениями. Сегодня Высшая школа менеджмента входит в 1% самых авторитетных образовательных институтов мира, а награда 5 Palmes Emeritus подтверждает ее высокий академический уровень и вклад в развитие управленческого образования в России», — отметил президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

В свою очередь, директор Высшей школы менеджмента СПбГУ Ольга Дергунова подчеркнула, что бизнес-школа создала совместно с банком долгосрочную стратегию развития и последовательно инвестирует в проведение масштабных исследований, расширение партнерской экосистемы и поддержку талантливых специалистов.

«Новое международное признание – награда 5 Palmes Emeritus – выделяет бизнес-школу среди конкурентов. Кроме нас, в России лишь один вуз обладает подобным статусом», — сообщила она.

Отмечается, что благодаря награде 5 Palmes Emeritus ВШМ СПбГУ вошла в список бизнес-школ с высокой международной репутацией.

Критерии отбора премии включают наличие престижных международных аккредитаций, силу партнерской сети и результаты голосования деканов 1000 лучших бизнес-школ мира. В России этого статуса удостоены ВШМ СПбГУ и Высшая школа бизнеса МГУ.

