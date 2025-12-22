Девелопер ПИК сильно сдвинул сроки сдачи жилья из-за проблем с инфраструктурой

Застройщик ПИК перенес сроки передачи квартир в четырех корпусах жилого комплекса «Митинский лес» в районе Митино в Москве. По словам дольщиков, по договору ключи должны были выдать в октябре 2025 года, однако дату дважды сдвигали: сначала на 30 декабря 2025-го, а теперь — на 31 марта 2026 года.

Как утверждают покупатели, разрешение на ввод домов в эксплуатацию пока не получено. Они также заявляют, что обещанная социальная инфраструктура — детские сады и школа — не построена, а в квартирах сохраняются недоделки. Отдельно дольщики отмечают, что в некоторых помещениях, по их словам, живут рабочие.

Кроме того, участники долевого строительства обращают внимание, что рядом, как они утверждают, девелопер уже планирует новые проекты, а также ведет строительство ЖК «Квартал Мит».

Дольщики сообщают, что готовят коллективные обращения в Генпрокуратуру, Роспотребнадзор и Москомстройинвест. Также они намерены добиваться взыскания неустоек в судебном порядке после окончания действия моратория, связывая это с возможными исками на крупные суммы в 2026 году.

В ПИК публично ситуацию пока не комментировали.

