Интернет-провайдер в домах ПИК ограничил доступ к Telegram

Интернет-провайдер Lovit («Ловител») блокирует доступ к мессенджеру Telegram. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».

«У пользователей плохо загружаются медиа и долго отправляются сообщения. При этом если отключить wifi, Telegram начинает работать нормально», — говорится в публикации.

Отмечается, что Lovit является единственным доступным провайдером во всех жилых комплексах от застройщика ПИК.

В сентябре Федеральная антимонопольная служба РФ возбудила дело против группы лиц девелопера ПИК из-за того, что входящие в структуру компании оператор связи «Ловител» и управляющие организации жилых комплексов в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге препятствовали другим провайдерам в использовании инфраструктуры для доступа в интернет. Застройщика уличили в ущемлении интересов жителей.

В марте Lovit подвергся масштабной DDoS-атаке, из-за которой жители домов ПИК остались без интернета. В Роскомнадзоре позже заявили, что атака на этого провайдера стала одной из самых продолжительных в истории — она продолжалась 5 дней 21 час 12 минут, а ее мощность составила 219,06 Гбит/с.

Ранее РКН обвинил Lovit в отсутствии должной киберзащиты.

