Экономист дал россиянам совет, куда вложить деньги в 2026 году

Ключевым инструментом вложений в 2026 году останутся депозиты, об этом в студии телеканала РБК рассказал экономист Михаил Задорнов.

«Для обычного человека депозит остается на следующий год устойчивой основой инвестиционного портфеля… Я как физическое лицо, как любой человек 14-13% без риска в следующем году на депозите заработаю», — высказал мнение Задорнов.

По мнению эксперта, при ключевой ставке даже на уровне 15% (в настоящее время - 16,5%) фондовый рынок остается малоинтересным как для ретейл-активов, так и для институциональных инвесторов.

Комментируя свои инвестиции в акции, Задорнов уточнил, что у него остались ранее приобретенные ценные бумаги, в то же время новых же покупок он не совершал. Кроме того, экономист подчеркнул важность хеджирования портфеля от рисков падения курса рубля. Общая доля валютных инструментов (за исключением валютных вкладов) в портфеле может достигать до 20%, по мнению Задорнова. В качестве хеджирующих активов для такой доли он указал облигации-заместители.

Ранее в ЦБ оценили ситуацию с оттоком вкладов из банков.