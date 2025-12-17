«Нафтогаз Украины» сообщил о назначении нового главы компании «Укрнафта»

Группа «Нафтогаз Украины» сообщила о назначении Богдана Кукуры новым главой крупной нефте- и газодобывающей компании «Укрнафта». Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Укрнафта», являющаяся частью группы «Нафтогаз», получила нового руководителя. Им стал Богдан Кукура, победитель открытого конкурентного отбора на должность председателя правления компании. Победителя утвердил наблюдательный совет компании», — говорится в заявлении.

Богдан Кукура работал в ведущих компаниях сектора, в частности в «Укргаздобыче» и Regal Petroleum.

Украинские власти ожидают, что эта зима будет самой суровой с начала конфликта: газовая инфраструктура страны серьезно повреждена, а именно она помогала отапливать большую часть зданий. «Нафтогаз» уже потерял 60% мощностей в результате ударов. Власти намерены закупать газ у союзников, а украинцы готовятся отапливать дома газовыми баллонами и углем, пишет The New York Times. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в «Укрэнерго» рассказали, какие условия будут критичными для энергосистемы Украины.