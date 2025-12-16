На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России призвали заменить новогодние корпоративы денежными выплатами

Миронов предложил компаниям заменить корпоративы выплатой 13-й зарплаты
true
true
true
close
gooko/Shutterstock/FOTODOM

Новогодние корпоративы лучше заменить на выплату 13-й зарплаты сотрудникам. Об этом ТАСС заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Политик выступил против масштабных корпоративных праздников в условиях проведения спецоперации.

«Поздравьте свои коллективы, отметьте символически, а деньги направьте лучше на 13-ю зарплату сотрудникам. Не себе любимым, не топ-менеджерам, а своим работникам», — сказал он.

По мнению Миронова, для работников это будет гораздо лучшим подарком, чем «никому не нужные корпоративные сборища».

Согласно данным опроса, который привел политик, для 40% россиян корпоративы не важны, а 35% хотели бы вместо праздника получить премию.

Тем временем консалтинговая компания get experts сообщила, что в 2025 году 35% российских компаний не планируют проводить новогодние корпоративные мероприятия. Среди работников мнения разделились: 40% высказались за проведение корпоративов, считая их важной частью корпоративной культуры, а для других 40% опрошенных они не важны, причем 35% предпочли бы вместо праздника получить денежную премию.

Ранее психолог посоветовала интровертам читать на корпоративе.

