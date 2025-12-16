На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России назвали пути решения проблемы кадрового голода в технической сфере

DC Studio/Shutterstock/FOTODOM

Подготовка рабочих кадров поможет решить проблему кадрового голода в технической сфере, которая фиксируется в России. Об этом RuNews24.ru заявила представитель ростовского казачества, блогер Анастасия Столяренко, комментируя заявление вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что в России в скором времени самыми востребованными станут технические профессии.

По ее словам, для восполнения дефицита работников важно также сделать так, чтобы средства массовой информации и блогеры включились в работу по пропаганде технического образования.

«Строить сильную страну нужно всем вместе, а для сильной страны нужны сильные рабочие руки, и это должно быть почетно», — добавила Столяренко.

В ноябре заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов заявил «Газете.Ru», что туристическая индустрия испытывает дефицит кадров в 20–25%, а в некоторых регионах показатели достигают 40%. Он добавил, что Госдума развивает систему подготовки кадров для туризма.

Ранее сообщалось, что в России более чем в четыре раза выросло число вакансий на одного безработного.

