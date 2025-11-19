На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы признаки смертельно опасного похмелья

Mirror: резкая слабость и нарушения зрения могут говорить об отравлении метанолом
true
true
true
close
Depositphotos

Затуманенное зрение, «молнии» перед глазами (фотопсия) и резкая слабость через 12-48 часов после употребления алкоголя могут указывать на отравление опасным метанолом. Об этом предупредили эксперты Министерства иностранных дел по делам Содружества и развития (FCDO) Великобритании. Текст официального предупреждения цитирует издание Mirror.

Эксперты подчеркивают: стандартные признаки похмелья — головная боль, жажда, тошнота, боли в теле и расстройства кишечника — обычно проходят в течение нескольких часов. Но если состояние оказывается гораздо тяжелее привычного или к нему добавляются новые симптомы — это служит поводом для немедленного обращения за медицинской помощью.

Особенно тревожными считаются неврологические нарушения: спутанность сознания, резкая слабость, нарушения координации, судороги. Еще один ключевой признак — проблемы со зрением: двоение, затуманенное зрение, «вспышки» перед глазами. Подобные симптомы часто сопровождают отравление метанолом — веществом, которое встречается в поддельном или не фабричном способом произведенном алкоголе.

Метанол представляет собой разновидность технического спирта, получаемого путем перегонки древесины. Он содержится в различных коммерческих продуктах, таких как антифриз, топливо и растворители для красок. Метанол также используют для фальсификации спиртных напитков, смешивая с привычным компонентом — этанолом.

Как отмечают британские эксперты, отличить опасный напиток внешне невозможно, поэтому любые необычно тяжелые последствия употребления алкоголя требуют внимания врачей. Первые признаки серьезного отравления могут появиться через 12-48 часов, и промедление увеличивает риск необратимых осложнений, а также летального исхода.

Министерство иностранных дел по делам Содружества и развития (FCDO) также расширило список стран, в которых путешественникам следует проявлять особую осторожность из-за риска отравления алкоголем. В перечень вошли такие территории, как Турция, Таиланд, Фиджи, Вьетнам, Япония и Мексика.

Ранее врач рассказала, как выбрать менее вредный алкоголь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами