Названы признаки смертельно опасного похмелья

Mirror: резкая слабость и нарушения зрения могут говорить об отравлении метанолом

Затуманенное зрение, «молнии» перед глазами (фотопсия) и резкая слабость через 12-48 часов после употребления алкоголя могут указывать на отравление опасным метанолом. Об этом предупредили эксперты Министерства иностранных дел по делам Содружества и развития (FCDO) Великобритании. Текст официального предупреждения цитирует издание Mirror.

Эксперты подчеркивают: стандартные признаки похмелья — головная боль, жажда, тошнота, боли в теле и расстройства кишечника — обычно проходят в течение нескольких часов. Но если состояние оказывается гораздо тяжелее привычного или к нему добавляются новые симптомы — это служит поводом для немедленного обращения за медицинской помощью.

Особенно тревожными считаются неврологические нарушения: спутанность сознания, резкая слабость, нарушения координации, судороги. Еще один ключевой признак — проблемы со зрением: двоение, затуманенное зрение, «вспышки» перед глазами. Подобные симптомы часто сопровождают отравление метанолом — веществом, которое встречается в поддельном или не фабричном способом произведенном алкоголе.

Метанол представляет собой разновидность технического спирта, получаемого путем перегонки древесины. Он содержится в различных коммерческих продуктах, таких как антифриз, топливо и растворители для красок. Метанол также используют для фальсификации спиртных напитков, смешивая с привычным компонентом — этанолом.

Как отмечают британские эксперты, отличить опасный напиток внешне невозможно, поэтому любые необычно тяжелые последствия употребления алкоголя требуют внимания врачей. Первые признаки серьезного отравления могут появиться через 12-48 часов, и промедление увеличивает риск необратимых осложнений, а также летального исхода.

Министерство иностранных дел по делам Содружества и развития (FCDO) также расширило список стран, в которых путешественникам следует проявлять особую осторожность из-за риска отравления алкоголем. В перечень вошли такие территории, как Турция, Таиланд, Фиджи, Вьетнам, Япония и Мексика.

Ранее врач рассказала, как выбрать менее вредный алкоголь.