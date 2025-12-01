На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме ожидают резкого притока китайцев в Россию

Депутат Кривоносов: приток китайцев в Россию вырастет на 30% в первый год безвиза
Freepik

Число поездок граждан КНР в Россию вырастет минимум на 20–30% в первый год действия безвизового режима, спрогнозировал для «Газеты.Ru» заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов.

«Введение временного безвизового режима — это серьезный стимул для роста взаимных поездок. В последние годы Китай является лидером по въездному туризму, снятие визовых барьеров способствует увеличению турпотока. Мы ожидаем рост поездок граждан КНР в Россию минимум на 20–30% в первый год действия указа. Это особенно важно для Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Дальнего Востока, Забайкалья — тех регионов, где спрос со стороны китайских туристов всегда был высоким», — отметил Кривоносов.

По его словам, прежде всего — это дополнительный приток туристов и, как следствие, рост доходов бизнеса и регионов. Более высокая загрузка средств размещения, новые рабочие места, развитие внутренней инфраструктуры — все это прямой эффект увеличения турпотока, добавил Кривоносов.

Он считает, что упрощение въезда стимулирует деловые поездки, образовательные обмены, проведение выставок и форумов, что также укрепляет сотрудничество между нашими странами.

Кривоносов подчеркнул, что упрощение визовых процедур требует внимания к вопросам безопасности и контроля. Депутат пояснил, что в пиковые периоды возможна увеличенная нагрузка на пункты пропуска, нужно обеспечить эффективную работу миграционных служб, чтобы исключить случаи нелегальной трудовой деятельности.

«Мы должны быть готовы к увеличивающемуся турпотоку. Чтобы туристы не остались разочарованными отдыхом, обсуждаются вопросы доступности мобильной связи и возможности использования платежных систем, а также облегчения процедур прохождения пограничного контроля путем сбора биометрических данных путешественников из-за рубежа», — констатировал Кривоносов.

Ранее гражданам Китая разрешили въезжать в Россию без виз.

