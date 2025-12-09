На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России резко подешевели яйца

Экономист Абрамов: яйца в России подешевели более чем на 10% за неделю
true
true
true
close
Lidaphotos/Shutterstock/FOTODOM

Куриные яйца в российских магазинах подешевели на 10,6% за неделю с 29 ноября по 6 декабря, рассказал «Газете.Ru» создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«За неделю значение Индекс Мишек снизилось на 0,1% по сравнению с его ростом на 1,0% неделю назад. С 29 ноября по 6 декабря снизились цены на куриные яйца «Окские» категории С1 (-10,6%) и сельдь «Матиас» (-8,7%). Выросли цены на конфеты «Мишка косолапый» (+11,1%) и бананы (+6,1%). Цены остальных товаров в индексе не изменились. В годовом выражении значение Индекса Мишек увеличилось на 8,5% по данным на 6 декабря — по сравнению с его ростом на 10,1% неделю назад», — отметил Абрамов.

close
«Газета.Ru»

За год подорожали апельсиновый сок J7 (+42,9%), конфеты «Мишка косолапый» (+42,9%), плавленый сырный продукт «Фетакса» (+37,0%), подсолнечное масло «Олейна» (+33,0%), молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности (+13,0%), белый хлеб (+10,0%), сельдь «Матиас» (+5,6%), бюджетные куриные тушки (+3,2%) и детский мармелад Fruit-Tella (+1,1%).

За год подешевели морковь (-24,1%), черный чай «Акбар» (-14,6%), бананы (-12,5%), сливочное масло «Домик в деревне» 72,5% жирности (-9,5%), яйца «Окские» категории С1 (-8,3%).

close
«Газета.Ru»

По данным Минэкономразвития, годовая инфляция в России в период с 25 ноября по 1 декабря составила 6,61% по сравнению с 6,92% на предыдущей неделе.

Ранее сообщалось, что в России резко подорожал один вид сыра.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как вырастут пособия и выплаты в России в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами