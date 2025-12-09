В России резко подешевели яйца

Экономист Абрамов: яйца в России подешевели более чем на 10% за неделю

Куриные яйца в российских магазинах подешевели на 10,6% за неделю с 29 ноября по 6 декабря, рассказал «Газете.Ru» создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«За неделю значение Индекс Мишек снизилось на 0,1% по сравнению с его ростом на 1,0% неделю назад. С 29 ноября по 6 декабря снизились цены на куриные яйца «Окские» категории С1 (-10,6%) и сельдь «Матиас» (-8,7%). Выросли цены на конфеты «Мишка косолапый» (+11,1%) и бананы (+6,1%). Цены остальных товаров в индексе не изменились. В годовом выражении значение Индекса Мишек увеличилось на 8,5% по данным на 6 декабря — по сравнению с его ростом на 10,1% неделю назад», — отметил Абрамов.

close «Газета.Ru»

За год подорожали апельсиновый сок J7 (+42,9%), конфеты «Мишка косолапый» (+42,9%), плавленый сырный продукт «Фетакса» (+37,0%), подсолнечное масло «Олейна» (+33,0%), молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности (+13,0%), белый хлеб (+10,0%), сельдь «Матиас» (+5,6%), бюджетные куриные тушки (+3,2%) и детский мармелад Fruit-Tella (+1,1%).

За год подешевели морковь (-24,1%), черный чай «Акбар» (-14,6%), бананы (-12,5%), сливочное масло «Домик в деревне» 72,5% жирности (-9,5%), яйца «Окские» категории С1 (-8,3%).

close «Газета.Ru»

По данным Минэкономразвития, годовая инфляция в России в период с 25 ноября по 1 декабря составила 6,61% по сравнению с 6,92% на предыдущей неделе.

Ранее сообщалось, что в России резко подорожал один вид сыра.