На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России появился механизм для реабилитации граждан, попавших в базу мошенников

Центробанк запустил механизм реабилитации клиентов, попавших в базу аферистов
true
true
true
close
tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Центробанк (ЦБ) и МВД России запустили механизм реабилитации клиентов, чьи счета оказались заблокированы из-за подозрений в мошеннических операциях. Об этом заявил глава департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров, пишет ТАСС.

По действующему закону, граждане, оказавшиеся в базе должны обратиться в свой банк или Центробанк с заявлением. Однако большинство из них не удовлетворяют, заверил Уваров. Поскольку, подчеркнул он, в большинстве случаев граждан включают туда обосновано.

«Мы сейчас совершенствуем механизмы по выводу из базы данных, уточняем определенные процедуры. Могу сказать, что совсем недавно мы с коллегами из МВД запустили определенную процедуру так называемой реабилитации», — сказал он.

Директор департамента отметил, что на данный момент механизм касается тех лиц, которые связаны с продажей и покупкой криптовалюты.

По словам Уварова, в основном в Центробанк России обращается молодежь в возрасте от 15 до 24 лет.

Специалист объяснил, что граждане, которые находятся в базе и считают себя непричастными к совершению операций без добровольного согласия, идут в МВД, к следователям, которые находятся на местах, обращаются, получают возможность «допроситься», урегулировать спор в досудебном порядке.

Уваров рассказал, что сейчас ЦБ хочет «отточить» механизм реабилитации и почистить базу. По данным главы департамента, в Центробанк поступает до тысячи таких обращений ежедневно.

Ранее в ЦБ назвали основной инструмент мошенников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами