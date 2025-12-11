В России появился механизм для реабилитации граждан, попавших в базу мошенников

Центробанк (ЦБ) и МВД России запустили механизм реабилитации клиентов, чьи счета оказались заблокированы из-за подозрений в мошеннических операциях. Об этом заявил глава департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров, пишет ТАСС.

По действующему закону, граждане, оказавшиеся в базе должны обратиться в свой банк или Центробанк с заявлением. Однако большинство из них не удовлетворяют, заверил Уваров. Поскольку, подчеркнул он, в большинстве случаев граждан включают туда обосновано.

«Мы сейчас совершенствуем механизмы по выводу из базы данных, уточняем определенные процедуры. Могу сказать, что совсем недавно мы с коллегами из МВД запустили определенную процедуру так называемой реабилитации», — сказал он.

Директор департамента отметил, что на данный момент механизм касается тех лиц, которые связаны с продажей и покупкой криптовалюты.

По словам Уварова, в основном в Центробанк России обращается молодежь в возрасте от 15 до 24 лет.

Специалист объяснил, что граждане, которые находятся в базе и считают себя непричастными к совершению операций без добровольного согласия, идут в МВД, к следователям, которые находятся на местах, обращаются, получают возможность «допроситься», урегулировать спор в досудебном порядке.

Уваров рассказал, что сейчас ЦБ хочет «отточить» механизм реабилитации и почистить базу. По данным главы департамента, в Центробанк поступает до тысячи таких обращений ежедневно.

