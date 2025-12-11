В Госдуме рассказали, как избежать необдуманных трат перед Новым годом

Торговые марки в преддверии Нового года стараются влиять на сознание россиян, чтобы получить больше прибыли, создают иллюзию скидок и снижают рациональный контроль. Об этом заявил в разговоре с «Газетой.Ru» зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

«В преддверии новогодних праздников активизируется мощнейший механизм влияния на потребителя. Торговые марки искусно используют наше праздничное настроение, эмоциональный подъем и желание сделать приятное близким, чтобы мягко подтолкнуть к дополнительным, а часто и излишним тратам. Важно понимать эти психологические приемы, чтобы праздничные покупки оставались осознанными и приносили радость, а не чувство опустошенного кошелька. Один из ключевых приемов — это игра на эмоциях, которую часто называют невидимым управлением спросом. Рекламные образы создают в нашем сознании идеальную праздничную картинку: счастливая семья за столом, сияющие глаза детей, получающих долгожданные подарки, атмосфера волшебства и изобилия. Они воздействуют на глубокие психологические установки, связывая чувство праздника и семейного счастья с необходимостью покупки определенных товаров», — рассказал он.

По словам депутата, специалисты по рекламе тщательно подбирают цвета, музыку и визуальные эффекты, чтобы вызвать в человеке ностальгию. Панеш объяснил, как распознать манипуляцию.

«Процесс покупки часто подается как увлекательная игра — например, с помощью виртуальных колес удачи, где можно выиграть скидку или подарок. Это вовлекает человека, порождает азарт и снижает рациональный контроль. Следующий мощный инструмент — создание ощущения выгоды и срочности. Акции «купи один — получи второй в подарок», «только до 31 декабря» или «подарок при покупке от определенной суммы» заставляют нас воспринимать покупку как удачное вложение. Однако часто для участия в акции нужно набрать товаров на конкретную сумму, что вынуждает класть в корзину дополнительные, не всегда нужные вещи. Ощущение, что мы экономим и покупаем «про запас» к празднику, перевешивает доводы разума. Особенно перед Новым годом работает триггер «порадовать себя», так как год был трудный и нужно обязательно себя вознаградить. Этому способствуют и постоянные напоминания: если вы бросили товар в корзине интернет-магазина, вам обязательно придет письмо или уведомление с напоминанием и, возможно, сообщением, что этот товар заканчивается, или его могут купить другие. Эта искусственно созданная дефицитность подталкивает к быстрому, импульсивному решению», — сказал парламентарий.

Депутат объяснил, как избежать спонтанных покупок в период праздников.

«Кроме того, системы повсеместно используют алгоритмы рекомендаций: «с этим товаром покупают» или «идеально в подарок на Новый год». Видя недорогой сопутствующий товар рядом с основной, более дорогой покупкой (например, открытку к дорогому букету или батарейки к детской игрушке), мы легко соглашаемся добавить его в заказ, считая это мелочью. Таким образом, нас мягко ведут от одной покупки к другой, формируя более крупный чек. Чтобы не попасть в эти ловушки, стоит составлять список покупок заранее и по возможности его придерживаться, критически оценивать необходимость товара по акции и давать себе небольшую паузу перед совершением незапланированной покупки, чтобы эмоции уступили место разуму», — сказал он.

