В Счетной палате заявили о росте расходов регионов на соцподдержку

Счетная палата: в 2025 году расходы 69 регионов на соцподдержку выросли

Аудитор Счетной палаты (СП) Наталья Трунова заявила, что темп роста расходов опережает темп роста доходов в регионах в 2025 году по сравнению с прошлым годом. За девять месяцев в общей сложности субъекты потратили 18,4 триллиона рублей, сообщает «Парламентская газета».

«С превышением темпа роста расходов исполнены бюджеты 69 регионов, при этом в семи регионах расхождение расходов и доходов превышает 15 процентных пунктов», — подчеркнула Трунова.

Пресс-служба Счетной палаты также отметила, что доходы консолидированных бюджетов по сравнению с аналогичным периодом 2024-го выросли в 71 регионе на 7,7%.

В Минфине объяснили, что ускорение темпа роста расхода произошло в результате расширения мер социальной поддержки отдельных категорий граждан России, а также увеличения финансирования социальной сферы, в том числе мероприятий в рамках национальных проектов, жилищно-коммунального хозяйства и развития инфраструктуры.

До этого на сайте министерства финансов РФ сообщалось, что по итогам первых одиннадцати месяцев 2025 года расходы российского бюджета, по предварительным данным, превысили доходы примерно на 4,28 трлн рублей.

