В Сбере заявили о необходимости четкой стратегии для внедрения ИИ

Бизнес-лидеры часто не понимают, что для внедрения ИИ нужно менять процессы, обучать команды и иметь четкую стратегию, заявил в интервью «Коммерсанту» первый заместитель правления Сбера Александр Ведяхин.

«Мы всегда готовы пояснить им новый формат. Мы предлагаем клиентам готовые уже готовые и проверенные ИИ-решения, чтобы они могли пользоваться ими без глубокой перестройки своих процессов», — сказал он.

Ведяхин отметил, что, по оценкам аналитиков, использование ИИ в розничной торговле может увеличить прибыль на 10-15%.

«Мы можем вместе наблюдать новый тренд — уже фактически новую бизнес-модель: массовую персонализацию вместо унифицированного предложения», — сказал он.

Ведяхин подчеркнул, что сегодня ИИ может не только повысить эффективность, но и стать фундаментом новых бизнес-моделей.