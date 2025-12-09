Киев выделит почти $100 млн на «1000 часов украинского контента»

Власти Украины планируют выделить 4 млрд гривен (почти $95 млн) на программу по увеличению украинского контента в сфере культуры страны. Об этом сообщает министерство культуры Украины.

Речь идет о реализации программы «1000 часов украинского контента», которую предложил президент Украины Владимир Зеленский.

В министерстве эту программу назвали «стратегической инициативой для национальной безопасности», которая призвана «увеличить количество украинского контента, укрепить украинскую идентичность» и «создать украинскую альтернативу российскому культурному влиянию».

При этом в сравнении с прошлым годом на расходы на культуру в госбюджете-2026 заложено на 45% больше средств, чем в текущем году, сообщает минкульт.

3 декабря украинский парламент принял бюджет страны на 2026 год с дефицитом 1,9 трлн гривен (более $45 млрд).

В течение последних нескольких лет Украина формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая на западную помощь. Так, бюджет на 2025 год утвердили с дефицитом $37,3 млрд, в 2024-м — с дефицитом $43,9 млрд.

Ранее Международный валютный фонд оценил дефицит финансирования Украины.