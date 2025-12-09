Названы два основных условия для начисления 13-й зарплаты

Тринадцатая зарплата является вознаграждением для работников по итогам года. Для ее выплаты должны соблюдаться два основных условия. Первое – это указание возможности выплаты во внутренних документах компании, рассказала RT адвокат, руководитель Дома права Avanti Надежда Борзенко.

О начислении выплаты должно говориться в любом локальном документе работодателя – это может быть коллективный договор, положение об оплате труда, о премировании по итогам года, пояснила эксперт. Вторым обязательным условием она назвала соответствие сотрудника критериям, установленным для получения премии. Определяются эти критерии работодателем, их также обычно можно найти во внутренних документах организации.

«Премию могут связать с определенным стажем работы в компании, занимаемой должностью или достижением плановых показателей, таких как выполнение норм продаж и других, — привела пример Борзенко. — Наличие дисциплинарных взысканий может стать основанием для отказа в выплате».

Что касается бюджетников, то им тринадцатую зарплату начисляют по аналогичным схемам – такая возможность должна указываться в документах, а сам работник должен выполнить все требования со стороны работодателя. Юрист подчеркнула, что речь идет именно о стимулирующей и поощрительной выплате – нет никаких обязательных документов и законов, которые обязывали бы учреждение, включая бюджетное, выплачивать такую премию. Она также пояснила, что эта выплата должна проводиться официально, то есть указываться в бухотчете и облагаться НДФЛ.

До этого исследователи выяснили, что каждый второй россиянин рассчитывает в конце года получить тринадцатую зарплату или премию. Интересно, что различаются ожидания и в зависимости от уровня образования – так, среди сотрудников с высшим образованием получить 13-ю зарплату рассчитывают 50% опрошенных, а среди тех, кто имеет среднее профессиональное образование – 44%. Причем среди тех, кто получает от 150 тыс. рублей в месяц, процент ожидающих премии наиболее высок – на них рассчитывают 62% работников.

